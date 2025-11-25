Раскрыты подробности о пытках подростков в подмосковном рехабе

В избиении и истязании подростков в реабилитационном центре в Дедовске участвовала одна из постоялиц. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке Следственного комитета (СК) России по Московской области.

Речь идет о 18-летней девушке. Ей уже предъявлены обвинения.

Кроме постоялицы обвинения предъявлены и администратору рехаба. Суд уже заключил его под стражу. Розыск организаторов центра, где незаконно удерживали и пытали подростков, продолжается.

Как сообщалось ранее, ребцентр действовал как благотворительный фонд, который помогал людям в трудной жизненной ситуации. Члены ОПГ подписывали фиктивные договоры с законными представителями детей, а затем мучили и избивали подопечных под видом «оказания помощи».

По такой схеме за период с августа по ноябрь в Дедовске появилось 24 подростка, которые проходили лечение от разного рода зависимостей. Один из потерпевших сейчас в коме — у него диагностировали множественные ушибы и, предварительно, отказ почек.

Возбуждено уголовное дело по статьям 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), 117 («Истязание»), 127 («Незаконное лишение свободы») и 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ.