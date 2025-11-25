Стала известна судьба матери 12-летней проститутки из Японии

Мать, которая сделала из 12-летней дочери проститутку в Японии, арестовали на Тайване. Судьба женщины стала известна The Bangkok Post.

Гражданку Таиланда задержали в городе Нью-Тайбэй 8 ноября. Недавно же ей предъявили обвинения в торговле людьми и эксплуатации несовершеннолетних. За это ей грозит до 20 лет тюрьмы.

Ожидается, что окончательный приговор обвиняемой вынесут уже в Японии.

В конце июня 30-летняя женщина приехала с дочерью в Страну восходящего солнца и принудила ее оказывать сексуальные услуги клиентам местного массажного салона. Девочка, не говорящая по-японски, три месяца прожила в заведении, прежде чем смогла самостоятельно связаться с полицией.