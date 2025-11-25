Тимура Иванова признали банкротом: где и как будут продавать его дачи и автопарк

Бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова признали банкротом, а суд начал процесс реализации его имущества. На продажу отправятся дачи, десятки автомобилей, наручные часы «Такой Тимур Иванов один», портреты императоров Николая I и II и многое другое. Где и как можно будет купить все эти вещи, разбиралась «Вечерняя Москва».

Дачи, антиквариат и машины Иванова

Во вторник, 25 ноября, Арбитражный суд Москвы признал банкротом бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова. Ранее его приговорили к 13 годам лишения свободы за растрату 216 миллионов рублей, а в настоящее время его судят за взятки на сумму более одного миллиарда рублей.

После признания экс-замминистра банкротом суд открыл процедуру реализации его имущества: все оно будет выставлено на торги. А имущества у бывшего чиновника действительно много: в первый же год работы Иванова на посту замминистра, в 2016 году, его семья стала самой богатой в Министерстве обороны, заработав 69,7 миллиона рублей. Тогда же Ивановы начали скупать недвижимость, автомобили и антиквариат.

За время службы в Минобороны Иванов приобрел десятки объектов недвижимости. Это дом площадью почти 800 квадратных метров в деревне Раздоры (Одинцово), дача размером 344 «квадрата» в поселке Архангельское (Красногорск), квартира на 317,2 квадратного метра на Поварской улице в центре Москвы, а также 24 земельных участка в Московской области и Карелии.

Еще у Иванова и его семьи нашли целый автопарк с 23 машинами и 13 мотоциклами. Среди них лимузин Packard 1942 года выпуска, автомобиль Opel Admiral 1939 года, современные Chevrolet и Mercedes, мотоцикл Harley-Davidson, внедорожник Cadillac Escalade и другие транспортные средства.

Также продаже подлежат 44 пары часов, на одних из которых есть гравировка «Такой Тимур Иванов один». Из кабинетов и жилья экс-чиновника изъяли около 130 единиц других ювелирных изделий, 26 единиц оружия и 30 картин, среди которых есть портреты царей Николая I и Николая II, а также императрицы Екатерины II. Многие из этих вещей представляют культурную ценность.

Как будут продавать имущество Иванова

Продавать имущество Тимура Иванова будут на специализированных площадках в интернете. Об этом «Вечерней Москве» рассказал арбитражный управляющий юридической фирмы Domino Legal Team Иван Домино.

— Информацию, где будут проходить торги, можно отслеживать на официальных сайтах: «Арбитр.ру», «Электронная торговая площадка», «Торги России», «Федресурс» и так далее. Сами торги будут проходить на других площадках, например в «Центре реализации». Таких площадок около 40. Поучаствовать в торгах можно, зарегистрировавшись с помощью электронной подписи или через представителя. Управляющий обязательно будет подписывать, что такое-то имущество принадлежало именно Иванову. То есть банкротов не обезличивают, — объяснил он.

По словам эксперта, на такие торги будут выставлять недвижимость Иванова и движимое имущество, стоимость которого превышает 100 тысяч рублей. Все остальное можно будет найти на сайтах для размещения объявлений.

— Какие-нибудь часы с гравировкой, если они не антикварные и не очень дорогие, могут выставить на какой-то площадке для частных объявлений. Скорее всего, там тоже подпишут, что имущество принадлежало именно Иванову. Это позволит привлечь побольше покупателей. Также могут действовать перекупщики, которые сами приобретут какое-то имущество на официальных торгах, а затем выставят подороже на сайте объявлений, — рассуждает Домино.

По его словам, изначально имущество Иванова будут выставлять на торги по рыночной стоимости. Затем цена может начать снижаться.

— Обычно если имущество не получается продать на первых торгах, то на вторых цена какой-то вещи или недвижимости снижается на 10 процентов, затем еще на 10 и так далее. Иногда цена может в десятки или даже сотни раз отличаться, если имущество долго не получается продать, — говорит юрист.

Еще собеседник «Вечерней Москвы» предположил, что конкурсный управляющий или какой-нибудь перекупщик может создать отдельный сайт для продажи имущества Иванова.

— Так еще никто не делал, но это привлечет внимание. Так может сделать даже конкурсный управляющий. Во-первых, чтобы привлечь покупателей, во-вторых, чтобы устроить своеобразный показательный процесс, чтобы другим чиновникам неповадно было, — подметил эксперт.

Что будут делать с антиквариатом

Антиквариат и ювелирные украшения Иванова, по словам Ивана Домино, будут продавать на обычных торгах. Даже если вещь имеет культурную ценность.

— Вряд ли портреты покойных императоров, хранившиеся у Иванова, представляют какую-то большую культурную и историческую ценность. Поэтому их, скорее всего, тоже выставят на торги, где их смогут купить частные коллекционеры или меценаты, которые потом отдадут их в небольшие музеи. Если же экспертиза решит, что эти портреты очень ценны, то их могут без торгов поместить в какой-нибудь государственный музей, — рассуждает конкурсный управляющий.

Оружие, которое изъяли у экс-замминистра обороны, будут продавать на специализированных торгах. Для участия в них у потенциальных покупателей обязательно должна быть лицензия на приобретение и хранение оружия.

— Как правило, оружие банкрота изымают, передают в Росгвардию и в специализированный магазин, который торгует такими вещами. Оружие там некоторое время хранится, а потом его выставляют на торги с ограниченным доступом. Если у вас нет соответствующей лицензии, к торгам вас не допустят, — подчеркнул Домино.

Он добавил, что если после погашения долгов у конкурсного управляющего останется какое-то имущество Иванова, то его вернут осужденному.

Подводные камни при покупке имущества Иванова

Вместе с тем Иван Домино рекомендовал не спешить с покупкой изъятого у экс-чиновника имущества. По его словам, так как Иванов по-прежнему находится под следствием, приставы могут арестовать уже проданные его квартиры и машины.

— Приоритет в любом случае отдается банкротным, а не уголовным процедурам. Но так или иначе Иванов, скорее всего, сам инициировал процедуру своего банкротства в попытке спасти имущество, чтобы его потом не арестовывали и не продавали в счет возмещения ущерба или судебных штрафов. В ходе расследования может внезапно выясниться, что уже проданная вещь была получена Ивановым преступным путем. Например, в качестве взятки. Тогда это имущество могут вновь попытаться арестовать, — предостерег юрист.

Поэтому эксперт посоветовал не рисковать и не покупать крайне дорогостоящее имущество Иванова, например квартиры и машины. Он рекомендовал дождаться, когда уголовное дело Иванова будет окончательно закрыто.

В июле 2025 года Тимура Иванова приговорили к 13 годам колонии, признав виновным в растратах. Но расследование по факту миллиардной взятки все еще идет. «Вечерняя Москва» подробно рассказывала историю этих разбирательств в отдельном материале.

С Иванова началась череда громких арестов в Минобороны. Вслед за ним под следствием оказались начальник управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов, главный связист Вооруженных сил РФ Вадим Шамарин, экс-начальник отдела главного управления связи ВС РФ Александр Оглоблин и многие другие.