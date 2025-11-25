Следователи раскрыли убийство 10-летней давности

Как стало известно «МК», таджик со своим напарником работали в компании по перевозке грузов, возвращались со смены и зашли в ночной магазин за продуктами. На улице у них произошел конфликт с компанией молодых людей — те стали оскорблять приезжих по национальному признаку. Завязалась драка, в ходе которой обидчик несколько раз ударил одного из соперников ногой по голове. После этого он скрылся и почти сразу же уехал в Таджикистан.

В ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет следователи провели ряд сложных экспертиз и вычислили подозреваемого. Мужчина в 2022 году вернулся в Россию, поселился в Хабаровске, где работал водителем такси и автобуса, но недавно был уволен — ему аннулировали вид на жительство из-за административных правонарушений. Сейчас таджик доставлен в Москву, в ходе допроса он признал свою вину.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Москве, столичными следователями продолжается проведение следственных действий, направленных на установление местонахождения и задержание соучастника преступления.