Стали известны подробности расправы Цуцковой над шестилетним сыном

Подозреваемая в убийстве шестилетнего сына-инвалида Елена Цуцкова могла смыть части тела мальчика в туалете. Об этом в студии «Пусть говорят» на Первом канале рассказали очевидцы, передает StarHit.

Напомним, что 16 ноября в Гольяновском пруду Москвы был найден рюкзак с головой ребенка. Изначально предполагалось, что мальчика расчленил его отчим, однако эта версия не подтвердилась, поскольку доказательств отношений 31-летней Цуцковой с мужчиной найдено не было. После этого подозреваемой стала сама мать, которую уже задержали и отправили в СИЗО до 16 января. Цуцкова сначала призналась в убийстве сына, но затем стала отрицать это.

Известно, что Цуцкова проживала в Балашихе в одном из многоквартирных домов. По словам соседей, когда к ней пришли полицейские, она убирала в квартире. При задержании оказывала сопротивление и кричала, что дома без присмотра останутся четыре ее любимые кошки, о сыне она ничего не говорила.

«Полиция сказала, что ищут части тела мальчика в туалете, мол, горе-мать могла смыть их в унитаз. Голова не единственное, что отрезали от ребенка. После этого убийца отмывала квартиру», — рассказали очевидцы.

Собственница квартиры охарактеризовала Цуцкову как милую и приятную женщину. При этом, по словам очевидцев, подозреваемая периодически говорила, что забота о сыне-инвалиде утомила ее. Также у Цуцковой есть дочь-второклассница, которая живет с отцом.

«Говорила, что устала от детей. Сказала, что отец, не дает сблизиться, не помогает ей. Я посоветовала идти в суд: "Займись тогда своими правами". На это она мне сказала, что состоит на учете у психиатра, поэтому не может судиться. Рассказала, что в детстве была ситуация неприятная, поставили на учет. Про свой диагноз шизофрения не говорила», — рассказала соседка Цуцковой.

Кроме того есть информация, что подозреваемая увлекалась магическими ритуалами и принимала запрещенные вещества. Соседи Цуцковой признались, что слышали крики и постоянную ругань из ее квартиры, но считали, что ей одной тяжело воспитывать детей, а им необходима жесткая рука. При этом об отце детей до сих пор ничего неизвестно, но со слов людей, знавших подозреваемую, он живет где-то рядом с ней, ведь она всегда говорила, что «отведет, а не отвезет детей к нему».