В одной из башен «Москва-Сити» произошло задымление

В башне «Федерация» в ММДЦ «Москва-Сити» произошло задымление. Из здания эвакуировались 26 человек, пишет Агентство городских новостей «Москва» в Telegram-канале.

Инцидент произошел во вторник, 25 ноября, в кафе на 1 этаже башни. Во фритюрнице загорелось масло, в результате произошло задымление.

На кадрах, представленных очевидцами, слышна пожарная сигнализация.

По данным агентства, никто не пострадал. До приезда пожарных сотрудники своими силами потушили огонь.

Напомним, что в 2019 году в башне «Федерация» загорелись жировые отложения в одном из кафе на 62-м этаже. Возгорание удалось быстро потушить, персонал и гости заведения не пострадали.