Россиянин ставил дочь коленями на горох и избивал металлической палкой

На жителя Отрадненского района Краснодарского края возбудили два уголовных дела по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и истязания, сообщают во вторник в краевой прокуратуре.

© Московский Комсомолец

В сообщении уточняется, что незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по статье 156 УК РФ в отношении 32-летнего жителя Отрадненского района отменено. Помимо этого, было возбуждено еще одно уголовное дело об истязании.

По версии следствия, в период с февраля по октябрь текущего года мужчина, у которого жена умерла от коронавируса, ненадлежащим образом воспитывал 10-летнюю дочь и 8-летнего сына. К ним регулярно применялся электрошокер. Девочку, в частности, отец унижал крайне жестоко.

- Девочку он систематически бил, в том числе металлической палкой, и, чтобы скрыть от окружающих синяки, не пускал последнюю в школу, за непослушание в качестве наказания заставлял стоять на коленях на горохе, - уточняется в сообщении.

В итоге подозреваемого заключили под стражу, идет расследование. Также в прокуратуре отметили, что сейчас дети помещены в реабилитационный центр, а руководство прокуратуры купило для них необходимые вещи и игрушки.