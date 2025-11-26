Упавшего с пятиметровой высоты строителя арестовали за мат в московском метро

В Москве произошел инцидент с задержанием 46-летнего строителя, следовавшего в травмпункт после несчастного случая на производстве.

Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва», уроженец Тывы по имени Маадыр был арестован за использование нецензурной лексики на станции метро «Теплый стан». В ходе судебного заседания мужчина пояснил, что пассажиры первыми начали его оскорблять, ошибочно приняв его состояние за алкогольное опьянение.

Строитель пытался объяснить, что его неадекватное поведение было следствием полученной на работе травмы — он упал с пятиметровой высоты и направлялся за медицинской помощью. Однако Черемушкинский суд, учитывая предыдущие административные правонарушения задержанного, назначил ему десять суток ареста по статье о мелком хулиганстве.

Данный случай вызвал вопросы о соответствии наказания тяжести проступка, особенно с учетом того, что мужчина нуждался в срочной медицинской помощи. Информация о том, получил ли в итоге строитель необходимую медицинскую помощь, отсутствует.