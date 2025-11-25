Мужчина выстрелил в мальчика в Туапсе

В Туапсе неизвестный злоумышленник выстрелил в лицо школьнику. Ребенок госпитализирован, его жизнь вне опасности, пишут «Кубанские новости».

Инцидент произошел 21 ноября во дворе дома по улице Шаумяна, 34. В СМИ информация попала только сегодня, 25 ноября, — мама пострадавшего рассказала о ЧП в местных пабликах.

Мужчина подошел к детской площадке и выстрелил в 9-летнего мальчика. Пуля из пневматического оружия попала ребенку в лицо, прошла 5 см и застряла в щеке.

Врачи госпитализировали школьника, извлекли инородное тело.

«В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание злоумышленника», — пояснили в пресс-службе регионального главка полиции.

Ранее в Тверской области мужчина расстрелял группу подростков из пневматической винтовки. В результате инцидента ранена 17-летняя девушка.