Сын Ирины Усольцевой заговорил о месте нахождения семьи

Новые поиски в районе пропажи семьи Усольцевых в красноярской тайге не принесли никаких результатов. Поисковая операция возобновилась 17 ноября и длилась три дня. За это время спасатели и альпинисты обследовали несколько пещер и три километра лесного и скального массива.

Сын Ирины Усольцевой Даниил прокомментировал возобновление поисков в тайге. После обрушившегося хейта он отказывался давать комментарии, но все же вновь заговорил. Даниил признался, что не верит, что семья могла спрятаться в пещере.

Наследник Ирины Усольцевой внимательно следит за ходом поисков, но считает, что его родных ищут совсем не там. Дело в том, что Даниил является спелеологом и понимает устройство пещерных систем лучше большинства. По его словам, семья не смогла бы найти укрытие в горе, ведь даже специалистам не всегда это удается.

"В целом я рад, что возобновили поиски. Но как бывший спелеолог могу сказать, что пещеры — штука довольно сложная. И найти в горах пещеру в экстренной ситуации, если вдруг там они в эту экстренную ситуацию попали, мне кажется это маловероятным", — рассказал Даниил изданию ngs24.

Сын Усольцевой отметил, что у его близких не было специальных знаний для поиска пещеры.