Осужденный плеснул кислотой в начальника российской колонии

В Калужской области осужденный плеснул кислотой в лицо начальнику колонии. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УФСИН России по региону.

Инцидент произошел 25 ноября. Руководитель исправительного учреждения с серьезными ожогами лица, глаз и рук находится в больнице. Следователи начали проверку.

Ранее сотрудники УФСИН и курганской колонии сумели прекратить конфликт, возникший между сибирским бандитом, членом Братской организованной преступной группировки (ОПГ) Вадимом Моляковым (известен по прозвищу Моляк) и местными ворами.