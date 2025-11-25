Суд в Москве продлил арест зампреду партии «Яблоко» Круглову по делу о фейках

Замоскворецкий районный суд Москвы продлил на один месяц арест бывшему заместителю председателя партии «Яблоко» Максиму Круглову, обвиняемому в распространении фейков о действиях российских военнослужащих в зоне специальной военной операции на Украине.

Об этом во вторник, 25 ноября, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

— Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Круглова Максима Сергеевича <...> на один месяц, — рассказали в официальном Telegram-канале инстанций.

В начале октября Следственный комитет России по городу Москве возбудил уголовное дело в отношении заместителя председателя партии «Яблоко» Максима Круглова. Он обвиняется в дискредитации Вооруженных сил РФ.

Следствие полагает, что в 2022 году Круглов в одном из мессенджеров распространил недостоверную информацию о действиях российской армии в отношении мирных граждан Украины. Правоохранители продолжают работу над закреплением имеющихся и сбором новых доказательств вины подозреваемого.