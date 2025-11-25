Глава СК России заинтересовался делом о расправе с родными Шаляпина

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин заинтересовался делом о расправе с родными Прохора Шаляпина. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

Председатель СК дал поручение руководителю регионального следственного управления СК России Василию Семенову после того, как в эфире федерального телеканала прозвучала информация о расправе над двумя женщинами, произошедшей в Волгограде в феврале 1996 года.

По прозвучавшей там информации, граждане не согласны с результатами выяснения обстоятельств преступления, жертвами которого стали две женщины — 60 и 35 лет. На пострадавших было множество ран, а из их квартиры исчезла крупная сумма денег. Подозреваемого вычислили только в 2020 году. Он признался в расправе над 35-летней потерпевшей. Тогда он наказания избежал из-за истечения срока давности уголовного преследования.

Сейчас правоохранители расследуют дело о расправе над 60-летней женщиной.

Бастрыкин поставил исполнение поручения на контроль в центральном аппарате Следственного комитета (СК) России.

Ранее сообщалось, что СК России возобновил дело о расправе над бабушкой и тетей Прохора Шаляпина.