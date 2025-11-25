Американка заперла дочь дома и заморила ее до смерти из-за страха коронавируса

Американка на протяжении четырех лет удерживала свою дочь-подростка взаперти и почти полностью лишала ее питания, из-за чего та в конце концов умерла от истощения. Женщина в свое оправдание заявила, что просто хотела защитить девочку от коронавируса в период пандемии.

Правоохранители выяснили, что за последние несколько лет покидала дом лишь дважды, систематически недополучала еду и к последним дням жизни была настолько истощена, что не могла передвигаться самостоятельно. Матери грозит до 15 лет лишения свободы.

— Женщина забрала дочь из школы во время пандемии коронавируса, опасаясь, что она заразится этим заболеванием и распространит его пожилым родителям. Она сообщила властям, что собиралась обучать девочку дома, — передает издание Mirror.

Немецкая семья в испанской Овьедо на протяжении трех с половиной лет держала своих детей дома взаперти, опасаясь того, что они заразятся коронавирусом COVID-19. Профессор философии с женой сняли дом в 2021 году. Они никогда не открывали ставни, а всю еду получали с помощью курьерской доставки.