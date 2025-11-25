В Екатеринбурге задержали сотрудника ЧОП, подозреваемого в убийстве

В Екатеринбурге задержали сотрудника ЧОП, которого подозревают в убийстве. Возбуждено уголовное дело.

Об этом URA.RU рассказал старший помощник руководителя СУ СК России по Свердловской области Александр Шульга.

Преступление было совершено в сетевом магазине на улице Пехотинцев. Как утверждают родные погибшего, мужчину избили охранники, которых вызвали в соседнем магазине.

Дело завели по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и о превышении полномочий работником ЧОП с тяжкими последствиями.

«В рамках расследования выясняются все обстоятельства происшествия. По результатам следствия действиям всех участников инцидента будет дана надлежащая правовая оценка», — добавил Шульга.

