Россиянин месяцами истязал собственных детей электрошокером

В Отрадненском районе Краснодарского края задержан 32-летний мужчина, который на протяжении нескольких месяцев жестоко издевался над собственными детьми. Жертвами изуверств стали 10-летняя дочь и 8-летний сын, пишет КP.RU.

По данным следствия, отец применял к детям пытки. Школьников били электрошокером, металлической палкой и заставляли стоять на горохе. Чтобы скрыть следы жестокого обращения, изверг не пускал девочку в школу.

Как выяснилось, жена подозреваемого ранее скончалась от коронавируса, а сам он не работал. Судебно-медицинская экспертиза зафиксировала у детей многочисленные телесные повреждения тяжелой степени.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статьям об истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. В настоящее время он находится под стражей и ему грозит до семи лет лишения свободы.

Оба ребенка изъяты из семьи и сейчас находятся в реабилитационном центре, где с ними работают психологи и социальные педагоги.