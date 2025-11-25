Полицейские задержали мужчину, разбившего 12 машин в Москве

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который разбил стекла 12 автомобилей, припаркованных на улицах Челябинская и Чечулина в Москве.

Об этом во вторник, 25 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

— В полицию за помощью обратились 12 граждан. Они сообщили, что неизвестный разбил стекла их автомобилей, припаркованных на улицах Челябинская и Чечулина. В результате проведенных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали на Дорожной улице 40-летнего уроженца Ростовской области, — рассказали на официальном сайте ведомства.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Злоумышленника отпустили под подписку о невыезде.

Ранее покупатель машины разбил автомобиль тренера по самбо после ссоры в Можайске. Инцидент произошел около здания полиции. Недопонимание между продавцом и покупателем возникло из-за того, что последний хотел получить машину, по словам продавца, не заплатив за нее.