Рецидивист задушил поясом двух сотрудниц казино в российском городе

Суд в Екатеринбурге вынес приговор 54-летнему рецидивисту по делу о двойном убийстве, совершенном в 2001 году. Две девушки – сотрудницы казино – стали жертвами мужчины. Об этом рассказали в Следственном комитете по региону.

Джалал Минакаев пришел в гости в квартиру к знакомой, где она была с подругой. В процессе возникшего конфликта мужчина разбил стеклянный стакан об стол и стал бить одну из женщин головой о столешницу. Он также ударил ее руками по голове, а затем поясом от кофты задушил обеих подруг.

Преступление удалось раскрыть благодаря бутылке коньяка, на которой остался след пальца руки. Минакаев в это время отбывал срок за другое убийство женщины в гостинице в декабре 2001 года.

Суд приговорил обвиняемого к 16 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

