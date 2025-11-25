Суд назначил наказание экс-полицейскому, получившему взятку от редактора Ura.ru

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил четыре года условно бывшему начальнику отдела уголовного розыска отдела полиции № 10 Екатеринбурга Андрею Карпову за получение взяток от своего племянника, свердловского редактора издания Ura.ru Дениса Аллаярова, а также за превышение должностных полномочий.

Об этом сообщает ТАСС.

«Назначенное наказание считать условным», — огласила судья.

По версии следствия, Карпов получил взятку в размере 120 тыс. рублей за предоставление данных ежедневной оперативной сводки Аллаярову, который обвиняется по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу).

Карпов признал вину в содеянном. Он рассказал, что в период с апреля 2024 года по апрель 2025 год передавал племяннику оперативную сводку за денежное вознаграждение, которое журналист переводил ему на карту. Экс-полицейский делился информацией о совершенных преступлениях на территории Екатеринбурга.

23 октября Верх-Исетский суд Екатеринбурга продлил арест Аллаярову на полгода. 10 ноября Свердловский областной суд оставил это решение в силе.