После атаки украинского БПЛА на заправке вспыхнул пожар

В Сватово в ЛНР в результате атаки БПЛА произошел пожар на территории АЗС, сообщают в пресс-службе регионального МЧС во вторник.

© Московский Комсомолец

Стало известно, что из-за атаки загорелась заправочная колонка и надземный резервуар с бензином.

- На месте происшествия спасатели зафиксировали разлив топлива, вследствие чего сложилась серьезная угроза перехода пламени на административное здание АЗС, - уточняется в сообщении.

Оперативные действия пожарных помогли локализовать пожар на площади в 20 квадратных метров, после чего полностью его потушить, не допустив распространения пламени на административное здание.

В результате происшествия обошлось без пострадавших.