В Петербурге хотят закрыть дом престарелых, где 94-летняя женщина убила соседку

Прокуратура Санкт-Петербурга потребовала закрыть подпольный частный пансионат для пожилых россиян, в котором 94-летняя постоялица убила 84-летнюю соседку. Об этом во вторник, 25 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.

© Вечерняя Москва

По данным правоохранительных органов, речь идет о доме престарелых, который работал в одном из частных коттеджей, расположенных на территории Старо-Паново в Красносельском районе города.

Во время проверки выяснилось, что предприниматель организовал в арендованном доме пансионат для пенсионеров и граждан с ограниченными возможностями здоровья с круглосуточным проживанием и уходом без необходимых разрешений, передает Lenta.ru.

11 июля в подмосковном Следственном комитете сообщили, что в городе Электросталь во время конфликта с подругой пенсионер в порыве злости ударил ее по затылку, а затем с целью замести следы преступления расчленил ее на 20 частей, которые он упаковал в пакеты и контейнеры.

В Мюнхене 90-летняя пенсионерка ударила кастрюлей свою подругу, которая зашла на тесную кухню и уронила вещи, вопреки просьбам женщины. В результате пострадавшая упала без сознания, а спустя два дня пенсионерка вызвала полицейских и рассказала им о произошедшем.