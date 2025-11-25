В Москве арестовали напавшего на охранника и полицейских подростка

Московский суд арестовал 16-летнего подростка, ставшего фигурантом уголовного дела о нападении на охранника торгового центра и посягательстве на жизнь полицейских. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Подростку предъявили обвинение по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 и статье 317 УК РФ (покушение на убийство и посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа). Он не признал вину и отказался от дачи показаний.

Днем 23 ноября в торговом центре на Ореховом бульваре подросток ударил ножом охранника и сбежал с места преступления. Позже во время задержания подросток оказал сопротивление, достал нож и ранил двух полицейских.

Охранник выжил, ему оказали своевременную медицинскую помощь. Дело подростка передали в отдел по расследованию особо важных дел.