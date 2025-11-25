Подростка, напавшего с ножом на охранника в ТЦ в Москве, отправили в СИЗО

Чертановский районный суд столицы отправил в СИЗО 16-летнего подростка, который напал с ножом на охранника торгового центра на Ореховом бульваре в Москве.

Об этом во вторник, 25 ноября, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— С учетом позиции прокуратуры Южного административного округа суд заключил под стражу 16-летнего фигуранта уголовного дела о нападении на охранника и посягательстве на жизнь сотрудников полиции. На судебном заседании сторона защиты просила избрать в качестве меры пресечения домашний арест, — рассказала Нефедова.

Инцидент в торговом центре на Ореховом бульваре произошел в воскресенье, 23 ноября. Подросток нанес ножом два удара сотруднику охраны, после чего скрылся с места происшествия. Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре. На следующий день после произошедшего сотрудники Следственного комитета переквалифицировали действия подростка.

Сам подросток отказался признавать свою вину в нападении на охранника. Во время допроса несовершеннолетний пояснил, что хотел помолиться в торговом центре. Охранник сделал ему замечание. После этого он решил ударить его ножом.