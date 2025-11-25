Напавший на полицейского из-за замечания мигрант выслушал приговор

В Щелково осудили мужчину, напавшего на полицейского около торгового центра (ТЦ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он признан виновным по статьям 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») и 213 («Хулиганство») УК РФ.

Как установил суд, 1 сентября сотрудник полиции, увидев конфликт между несколькими мужчинами и охранником ТЦ, сделал замечание. После этого между подсудимым и полицейским завязалась драка. В результате последнему были причинены телесные повреждения.

Следствие собрало достаточную доказательную базу. Также суду представлены результаты экспертиз. В итоге суд приговорил подсудимого к 3,5 года колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что напавшие на российского полицейского мигранты задержаны.