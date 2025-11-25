Лже-целитель калечил людей и поплатился на Алтае

В Алтайском крае задержан лже-целитель, калечивший пациентов. Одну из его клиенток госпитализировали с инфицированными ранами, пишет 112.

© Московский Комсомолец

Ихтиёрали Одилов представлялся "доктором восточной медицины" и проводил сеансы терапии. Он заманивал людей через соцсети в свои "центры здоровья", обещая диагностику по глазам и лечение всех болезней.

На эту удочку клюнула местная жительница. После сеанса иглоукалывания у нее появились множественные инфицированные раны на спине. Женщине потребовалась настоящая медицинская помощь, после чего она обратилась в полицию.

Правоохранители установили, что у псевдолекаря нет медицинского образования, зато есть другие пострадавшие пациенты. 22 ноября его задержали в аэропорту Барнаула и поместили под домашний арест. По данным СМИ, мужчина ранее уже привлекался к ответственности.