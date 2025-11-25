СК возбудил дело после того, как пьяная москвичка напала на полицейского

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело после того, как девушка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напала на полицейского возле дома на улице Яхромская на севере Москвы.

© Вечерняя Москва

Об этом во вторник, 25 ноября, сообщили в пресс-службе столичного СК России.

— В Москве возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти. Фигурантка в состоянии алкогольного опьянения, находясь вблизи жилого дома, расположенного на улице Яхромской в городе Москве, применила насилие в отношении сотрудника полиции, прибывшего для пресечения её противоправных действий, — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.

Следователи предъявили девушке обвинение, она полностью признала вину. Сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Ранее москвич напал на полицейского около дома на Смольной улице и избил его. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Инцидент произошел 18 ноября. Тогда к фигуранту подошли полицейские и попросили его выполнить их требования. Мужчина не подчинился и напал на одного из силовиков.