Мэр Новороссийска рассказал о пожарах и разрушениях после ночной атаки ВСУ

В результате ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Новороссийск зафиксированы разрушения в нескольких районах города. Последствия налета беспилотников перечислил мэр Андрей Кравченко в Telegram.

По данным властей, в Южном районе обломки беспилотников повредили многоквартирные дома на улицах Южная, Рыбацкая и Проспект Ленина. На проспекте Дзержинского и Мурата Ахеджака дроны попали прямо в квартиры. Зафиксированы пожары.

В Центральном районе города повреждены окна квартир на улицах Исаева, Суворовская, Набережная имени Адмирала Серебрякова и проспект Ленина. В Приморском районе повреждения получили фасад и забор частного дома на улице Первопроходцев, а также автомобиль в селе Борисовка.

Кроме того, в селе Мысхако беспилотник влетел в квартиру в Счастливом переулке, что привело к пожару. В домах на улицах Надежды и Ленина повреждены окна и кровля.

Кравченко также опубликовал кадры разрушений, на которых видно поврежденные квартиры.

Ранее Минобороны России отчиталось, что в ночь на 25 ноября средства противовоздушной обороны сбили над регионами 249 дронов ВСУ. 76 из них уничтожено над Краснодарским краем.

Губернатор региона Вениамин Кондратьев назвал ночную атаку одной из самых продолжительных и массированных с начала специальной военной операции. По его данным, самые серьезные последствия зафиксированы в Новороссийске и Геленджике.