Самолет экстренно приземлился из-за загадочного «душка»: пять человек госпитализированы

Пассажирский самолет американской авиакомпании был вынужден совершить экстренную посадку в Хьюстоне после появления на борту едкого и «неприятного запаха». В результате инцидента пять человек, четверо членов экипажа и один пассажир, были доставлены в больницу для медицинского осмотра.

Сообщается, что пассажирский лайнер, совершавший рейс 2118 из Орландо в Финикс, был вынужден изменить маршрут и экстренно приземлиться в хьюстонском аэропорту Буш Интерконтинентал.

Причиной послужил тревожный сигнал от экипажа, сообщившего о проникновении в кабину пилотов и салон резкого «неприятного запаха». На аудиозаписи переговоров с диспетчерской службой хорошо слышно, как пилот запрашивает медицинскую помощь, настаивая на необходимости «четырех единиц транспорта» для пострадавших.

Самолет благополучно приземлился, у трапа его уже ожидали бригады экстренных служб. По данным авиакомпании, четверо бортпроводников и один пассажир были госпитализированы в качестве меры предосторожности.

Федеральное управление гражданской авиации США подтвердило факт обнаружения в салоне «испарений», однако источник и природа этих испарений пока остаются невыясненными. Остальные пассажиры были вскоре отправлены в Финикс на другом самолете.

Американская авиакомпания принесла извинения клиентам за доставленные неудобства и поблагодарила экипаж за профессионализм в нештатной ситуации, а официальное расследование инцидента продолжается.