Россиянка покалечила продавца алкомаркета в ходе ссоры

В тюменском алкомаркете посетительница напала на сотрудницу. Конфликт между покупательницей и кассиршей закончился серьезными травмами для последней. Информирует тг-канал ЧП НТВ.

© Московский Комсомолец

Инцидент начался с вербальной агрессии. Недовольная покупательница сначала публично оскорбила продавщицу, заявив, что та ведет себя неадекватно.

Однако на этом женщина не остановилась и перешла к физическому насилию. В порыве гнева она швырнула в сотрудницу магазина жестянку с орехами, попав ей в лицо.

В результате этого нападения продавщица получила серьезные травмы. Медики диагностировали у пострадавшей перелом носовой кости и ушиб височной области.

В настоящее время правоохранительные органы разыскивают злоумышленницу. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего и причины, побудившие женщину к столь агрессивным действиям.