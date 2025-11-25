Взрывное устройство кинули в толпу в российском городе

В Донецкой народной республике (ДНР) полиция задержала местного жителя, который кинул взрывное устройство в толпу в Донецке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета России.

Мужчина проходит подозреваемым по статье 30, 105 УК РФ.

18 августа на привокзальной площади города задержанный начал конфликтовать с группой молодых людей, которые стояли около магазина. В разгар ссоры фигурант достал взрывное устройство и бросил его в толпу. От осколочных ранений пострадали четыре человека. Злоумышленник скрылся с места происшествия, но впоследствии был задержан правоохранителями.

