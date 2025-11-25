Цыганский табор оборудовал подпольную майнинг-ферму под Петербургом

Правоохранители во время рейда в Тосненском районе Ленинградской области нашли в подвале принадлежащего цыганской общине дома в поселке Красный Бор майнинговую ферму. Об этом во вторник, 25 ноября, сообщили в пресс-службе регионального управления Министерства внутренних дел России.

© Вечерняя Москва

По словам представителей ведомства, полицейские также доставили для проверки 21 представителя общины. Нескольких из них привлекли к ответственности за проживание без паспорта. После этого им вручили повестки из военкомата Всего они установили личности более 100 человек, в том числе 24 несовершеннолетних.

— Мероприятия в местах компактного проживания кочевого населения, направленные на поддержание правопорядка, выявление нарушений и защиту интересов законопослушных граждан, будут продолжены, — передает официальный Telegram-канал областного управления министерства.

Правоохранители в Ленинградской области ранее пресекли работу незаконной майнинг-фермы с ущербом в один миллиард рублей. Обыски прошли на железнодорожных станциях Громово и Луговая Приозерского района.