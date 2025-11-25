У жителя Башкирии изъяли более 10 тысяч новых сим-карт

У 38-летнего жителя села Месягутово Дуванского района изъяли более 10 тысяч новых сим-карт.

Как рассказали в пресс-службе УФСБ России по Республике Башкортостан, мужчина приобрел в интернете технические устройства, содержащие в себе слоты для подключения сим-карт. Также в одном из мессенджеров купил паспортные данные несколько тысяч граждан и зарегистрировал на них сим-карты, которые потом сдавал в аренду.

Дома у сельчанина проведено 11 обысков. Изъяты не только сим-карты, но и системные блоки, жесткие диски, флеш-накопители, сотовые телефоны.

Следственными органами возбуждено уголовное дело.