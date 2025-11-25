Россиянин оказался среди заложников глобальных потопов в Таиланде

Российский турист из Новосибирска оказался в числе постояльцев затопленного отеля в тайской провинции Сонгкхла. Евгений и еще около 50 гостей, среди которых есть дети, не могут покинуть здание уже четвертые сутки из-за масштабного наводнения. Об этом информирует Mash.

© Московский Комсомолец

Первый этаж отеля New Season Square полностью скрыт под водой, а люди вынуждены находиться на третьем и седьмом этажах. Электричество поддерживается с помощью генератора. По словам россиянина, у них остался небольшой запас воды, кофе и сахара, а также портативная горелка, при этом отель предоставляет гостям горячее питание.

Основной проблемой для эвакуации стало то, что большинство постояльцев — азиаты, которые не умеют плавать. Среди иностранцев, помимо Евгения, также есть американец и канадка.

Чтобы привлечь внимание спасателей, люди разобрали часть кровли и вывесили красную футболку в качестве сигнала. Однако, как отметил новосибирец, лодок пока не видно, лишь слышны вертолеты. В соседних зданиях уже второй день отсутствуют электричество и связь, что лишает людей возможности подать сигнал SOS.

Юг Таиланда серьезно пострадал от наводнения в городе Хатъяй, вода достигает первых этажей. Местные власти занимаются эвакуацией населения, но ресурсов и техники не хватает. К помощи привлечены тайские военные.