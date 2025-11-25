В Москве пенсионера обвинили в обмане покупательницы квартиры по «схеме Долиной»

В Москве женщина обратилась в полицию после того, как заключила сделку на покупку квартиры с пенсионером. Об этом сообщает Baza.

Как рассказала сама пострадавшая, мужчина продавал квартиру на Домодедовской за 10 миллионов рублей, но вскоре снизил цену до 8,3 миллионов.

Покупательница решила приобрести жилье для сына. По словам пенсионера, ему жилье досталось в наследство. Часть денег он планировал отдать сыну, еще часть – на бизнес, остальное – оставить на старость.

Сделку заключили, женщина передала деньги. Однако на следующий день бывший владелец жилья обратился в полицию.

«Он утверждал, что стал жертвой мошенников, которые якобы вынудили его продать квартиру, угрожая, что переоформят ее на себя», – сообщается в публикации.

На данный момент на квартиру наложен арест. В ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов. Им предстоит выяснить, действительно ли экс-владелец действовал под давлением аферистов.