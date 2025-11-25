Житель Шатуры задержан за избиение знакомого до смерти

Сотрудники правоохранительных органов в Шатуре задержали обвиняемого в избиении 55-летнего знакомого до смерти в ходе бытового конфликта. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Подмосковью.

«По данным следствия, 23 ноября 2025 года между обвиняемым, находившемся в состоянии алкогольного опьянения, и его знакомым произошел конфликт на бытовой почве. В ходе ссоры мужчина нанес своему оппоненту несколько ударов по голове руками и ногами. От полученных травм потерпевший скончался. Обвиняемый впоследствии был задержан сотрудниками правоохранительных органов», – рассказали в пресс-службе.

По данному факту следователем следственного отдела по Егорьевску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Злоумышленнику, 36-летнему жителю Шатуры, предъявлено обвинение, уточняется в сообщении.

«Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, осуществлены допросы свидетелей, а также очные ставки, назначено проведение судебных экспертиз. В ходе допроса обвиняемый признал вину в содеянном. Установлено, что ранее фигурант был судим за совершение имущественного преступления. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения», – подчеркнули в СК.