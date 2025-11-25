В России определились с призывавшим Европу бомбить Москву депутатом-террористом

В Москве прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 45-летнего народного депутата Верховной рады Украины IX созыва Алексея Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), призывавшего Европу бомбить Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Гончаренко обвиняется по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности») и части 2 статьи 282 УК РФ («Действия, направленные на унижение достоинства группы лиц по признаку национальности, совершенные публично, с угрозой применения насилия»). Все материалы будут переданы во 2-й Западный окружной военный суд.

Сейчас депутат заочно арестован и находится в розыске.

По данным правоохранителей, в октябре 2024 года и в январе 2025 года во время публичных выступлений он призывал нанести ракетные и бомбовые удары по Москве. Кроме того, эти призывы он также опубликовал в интернете.

Ранее сообщалось, что российские следователи намерены дать правовую оценку высказываниям украинского депутата Алексея Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).