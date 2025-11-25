Россиянка умерла, отдав тульскому целителю от бога 300 тысяч рублей

В Тульской области расследуют смерть 71-летней женщины, которая отдала крупную сумму самозванцу-целителю, обещавшему «помощь свыше». По данным следствия, пенсионерка отказалась от врачей по его уговору, и ее сердце не выдержало.

Выяснилось, что к целителю ее привела соседка. Мужчина представился человеком «от Бога», обещал чудесное выздоровление и утверждал, что за женщину будут молиться «по всему миру». Пенсионерка поверила и отдала ему более трехсот тысяч рублей, накопленные за десять лет.

После второго визита она поняла, что стала жертвой мошенничества, но боялась признаться мужу-инвалиду. По словам врачей, стресс вызвал острую дыхательную недостаточность, и женщина умерла, так и не придя в себя. Соседи подтверждают, что мужчина активно принимает доверчивых людей, при этом медицинского образования у него нет.

Сын умершей подал заявление в полицию и переехал к отцу-инвалиду. Он намерен добиваться строгого наказания для целителя, передает РЕН ТВ.

Ранее жительница Москвы стала жертвой гадалки, которая пообещала женщине решить проблемы с кредитной историей. Предсказательница оказывала женщине магические услуги, а когда та попросила помочь с финансовыми трудностями, попросила перевести ей 100 тысяч рублей. После получения средств помощи от мошенницы не последовало.