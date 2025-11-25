Россиянка попала в реанимацию после приема ванной

Жительница города Орска Оренбургской области в реанимацию после приема ванной. Об этом сообщает Telegram-канал «Оренбург Инцидент».

Когда женщина была в ванне, внезапно прорвано кран, уточняет канал. Женщину обдало кипятком, она получила сильные ожоги.

Во время госпитализации у россиянки диагностировали ожог 40% поверхности тела. Состояние пациентки врачи оценивают как стабильное.

Ранее в похожей ситуации оказалась пенсионерка из Петербурга, которая обварилась кипятком. 75-летняя женщина также попала в реанимацию, на момент поступления в стационар медики оценивали ее состояние как тяжелое.