В Подмосковье арестовали подозреваемых в попытке продажи 40 килограммов героина

Суд арестовал двух подозреваемых в попытке продать 40 килограммов героина на территории РФ. Задержать злоумышленников удалось в подмосковной Кашире.

Об этом во вторник, 25 ноября, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

— В Кашире задержаны двое соучастников, планировавших сбыть 40 килограммов наркотических средств. По версии следствия, двое мужчин приобрели героин, расфасованный в 40 мешков, для последующего сбыта на территории Российской Федерации. С учетом позиции представителя городской прокуратуры суд заключил обвиняемых под стражу, — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.

Полицейские остановили автомобиль подозреваемых на 111 километре трассы «Дон» в городском округе Кашира 15 ноября. Силовики обнаружили наркотики в нише для запасного колеса в багажнике автомобиля. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Ранее сотрудники ДПС задержали водителя на Волоколамском шоссе в столице, у него нашли самодельный пистолет и запрещенные вещества. В отношении мужчины возбудили уголовные дела.