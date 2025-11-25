В России ребенок отравился угарным газом и не выжил

В Дагестане ребенок отравился угарным газом и не выжил. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета России по республике в Telegram.

ЧП произошло в Кизилюртовском районе. По версии следствия, ребенок находился в ванной комнате и получил отравление из-за неисправности газового оборудования — водонагревателя.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, конкретных фигурантов в СК не раскрыли.

Ранее в Иркутской области сразу трех мужчин и женщину обнаружили без признаков жизни в гаражном боксе. По предварительным данным, они также отравились угарным газом.