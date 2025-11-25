Московского пенсионера обвинили в сознательном применении «схемы Долиной»

Покупательница квартиры в Москве написала заявление в полицию на пенсионера, у которого покупала недвижимость. По ее словам, пенсионер на сделке вел себя адекватно, не вызывал подозрений, а на следующий день сообщил, что полученные деньги отправил аферистам, задумав реализовать «схему Долиной».

Об этом во вторник, 25 ноября, сообщил Telegram-канал Baza.

— Покупательница написала заявление в полицию на пенсионера. Изначально продавец столичной квартиры не вызвал у семьи никаких подозрений. На сделке продавец разговорился, куда он потратит вырученные за квартиру деньги: один миллион отдаст сыну, который прогорел на криптобирже, два миллиона вложит в собственный бизнес, остальные деньги оставит на спокойную старость. Однако уже на следующий день после оформления сделки и получения денег, пенсионер обратился в полицию. Он утверждал, что стал жертвой мошенников, — говорится в публикации.

Теперь суд будет решать, действительно ли пенсионера обманули мошенники, и он действовал под их влиянием, или мужчина решил намерено провернуть «схему Долиной». Пока на квартиру наложили арест.

Эксперт по недвижимости Константин Апрелев, комментируя аналогичную ситуацию, называл подобную схему «эффектом Долиной». За 2025 год более трех тысяч семей в России пострадали от подобных сделок.

Суды все чаще возвращают квартиры обманутым россиянам, продавшим недвижимость под влиянием мошенников. При этом покупатель может потерять и деньги, заплаченные за покупку, и приобретенную недвижимость. Что делать обеим сторонам сделки: жертвам аферистов — вернуть квартиру, а покупателю — не наткнуться на таких обманутых продавцов — в отдельном материале «Вечерней Москвы».