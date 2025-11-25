Отчет о крушении самолета AZAL в Казахстане обнародуют до конца года

Отчет о крушении самолета авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) под Актау опубликуют до конца года. Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на вице-министра транспорта Казахстана Максата Калиакпарова.

Он напомнил, что предварительные результаты расследования уже были обнародованы, а сейчас проводится более глубокая экспертиза.

«Мы не можем назвать точные сроки. Это достаточно серьезный вопрос, поэтому гарантировать дату я не могу. Но по итогам года мы представим пресс-релиз», — отметил Калиакпаров.

В августе вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев Бозумбаев заявлял, что страна подготовит окончательный отчет о крушении лайнера Embraer 190 через несколько месяцев.

Самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL, выполнявший рейс Баку — Грозный, потерпел крушение под казахстанским городом Актау 25 декабря 2024 года. На борту воздушного судна находились 67 человек, 38 из них не выжили.