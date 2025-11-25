Отчет о крушении самолета AZAL в Казахстане обнародуют до конца года

Отчет о крушении самолета авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) под Актау опубликуют до конца года. Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на вице-министра транспорта Казахстана Максата Калиакпарова.

Он напомнил, что предварительные результаты расследования уже были обнародованы, а сейчас проводится более глубокая экспертиза.

«Мы не можем назвать точные сроки. Это достаточно серьезный вопрос, поэтому гарантировать дату я не могу. Но по итогам года мы представим пресс-релиз», — отметил Калиакпаров.

В августе вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев Бозумбаев заявлял, что страна подготовит окончательный отчет о крушении лайнера Embraer 190 через несколько месяцев.

Самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL, выполнявший рейс БакуГрозный, потерпел крушение под казахстанским городом Актау 25 декабря 2024 года. На борту воздушного судна находились 67 человек, 38 из них не выжили.