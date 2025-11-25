Бывший судья 2-го Западного окружного военного суда Альберт Тришкин, обвиняемый в стрельбе по таксисту, был идентифицирован благодаря фотографиям, сделанным потерпевшим. Как следует из показаний оперуполномоченного уголовного розыска Евгения Самохина в Видновском городском суде, таксист Ахмаджиев успел зафиксировать на смартфон лицо стрелявшего и государственный номер его автомобиля, что позволило быстро установить личность подозреваемого.

Инцидент произошел в августе 2024 года в селе Булатниково Ленинского городского округа, где Тришкин, находясь, по его словам, в подавленном эмоциональном состоянии из-за внесения в украинскую базу «Миротворец», ранил водителя из незарегистрированного травматического пистолета во время дорожного конфликта. После установления личности обвиняемого материалы проверки были переданы в прокуратуру, поскольку стрелявшим оказался действующий военный судья.

Высшая квалификационная коллегия судей дала согласие на возбуждение уголовного дела по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений (п. "д", "е", "з" ч. 2 ст. 112 УК РФ). Впоследствии Тришкин подал в отставку, которая была удовлетворена. На данный момент ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, максимальное наказание по делу достигает 5 лет лишения свободы.