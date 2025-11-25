Арбитражный суд признал экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова банкротом

Арбитражный суд Москвы признал бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, осужденного на 13 лет за растрату 216 миллионов рублей, банкротом. Открыта процедура реализации его имущества.

Об этом во вторник, 25 ноября, сообщил один из участников процесса.

— Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ПСБ, признал Тимура Иванова банкротом и открыл процедуру реализации его имущества, — передает слова собеседника ТАСС.

Во время обысков в загородном доме бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова были обнаружены именные часы с гравировкой «Такой Тимур Иванов один». Также у него нашли антикварное оружие: французский штык образца 1874 года, который прилагался к винтовке системы Гра того же периода, американский штык 1917 года, ятаган в ножнах конца XVIII–XIX веков.

Генпрокуратура потребовала изъять у фигуранта уголовного дела имущество на 1,2 миллиарда рублей. Иванов владеет земельными участками, движимым и недвижимым имуществом, а также дорогостоящими автомобилями. Часть имущества оформлена на родственников экс-замглавы МО.