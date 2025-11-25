В Верховном суде России оценили влияние детей на приговор

Наличие малолетних детей может являться смягчающим обстоятельством при вынесении приговора только в отношении добросовестных родителей, передает РИА Новости со ссылкой на проект постановления пленума Верховного суда (ВС) России.

В документе указано, что само по себе наличие детей не может оцениваться как безусловное основание для смягчения наказания виновным в совершении преступления. Несовершеннолетние дети могут повлиять на приговор только при условии, когда родитель надлежащим образом занимается их воспитанием и материальным содержанием.

Если суд не признал наличие детей смягчающим обстоятельством, то в своем решении он обязан указать свои мотивы.

По итогам пленума ВС принято решение отправить проект на доработку.

Ранее сообщалось, что высшая судебная инстанция страны утвердила запрет на вождение транспортного средства после употребления катинонов.