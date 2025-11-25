Депутата Рады Гончаренко* заочно осудят за призывы наносить удары по Москве

Депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко* заочно будут судить во Втором Западном окружном военном суде за призывы наносить удары по Москве. Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Об этом во вторник, 25 ноября, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

© Вечерняя Москва

— Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении ранее судимого 45-летнего гражданина Украины Алексея Гончаренко*. Уголовное дело будет направлено во Второй Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу заочно, — рассказала Нефедова.

Гончаренко* в октябре 2024 года и в январе 2025 года публично призывал ракетные удары по Москве. Кроме того, в его речи содержались признаки унижения достоинства группы лиц по

признаку национальности.

Ранее суд вынес вердикт политику Леониду Гозману**, признав его виновным в призывах к терроризму на территории России и оправдании подобных актов. Его заочно приговорили к 10 годам колонии.

*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

**Признан в РФ иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов.