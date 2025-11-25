Стало известно, когда могут появиться новые детали в деле об исчезновении Усольцевых

Операция по поиску семьи Усольцевых, пропавшей в тайге под Красноярском, продолжается. Однако, по мнению специалистов, прорывные зацепки в деле могут появиться нескоро. Об этом сообщает Aif.ru, отмечая, что в Партизанском районе, где ведутся поиски, резко ухудшилась погода, что осложняет работу поисковых групп.

© Вечерняя Москва

Уточняется, что из-за неблагоприятных условий реальные шансы на возобновление активных поисков появятся не раньше весны. По словам экспертов, пока снег и сложная погода не позволяют полноценно обследовать территорию, поэтому результаты работы остаются ограниченными.

Волонтер, профессиональный турист и альпинист Алексей Кулеш отметил, что таяние снега создаст новые возможности для обнаружения следов пропавшей семьи. Он подчеркнул, что только после схода снега можно будет реально искать следы, которые пока остаются скрытыми под толщей снега.

Кулеш считает, что именно весной могут появиться те самые зацепки, которые до сих пор не удалось найти ни двум тысячам поисковиков, ни беспилотникам. По его словам, обнаружение этих следов существенно увеличит шансы на продвижение в расследовании исчезновения семьи Усольцевых, передает издание.

Поиски 64-летнего Сергея Усольцева, его 48-летней супруги Ирины и пятилетней дочери Арины в Красноярском крае, начавшиеся 1 октября, до сих пор не дали результата. Эксперты выявили некоторые странности в исчезновении семьи.