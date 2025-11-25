Два детских сада попали под удары ВСУ в российском регионе

Два детских сада попали под удары ВСУ в Краснодарском крае, их работа приостановлена.

Об этом сообщил вице-губернатор российского региона Александр Руденко в своем Telegram-канале.

«В Туапсинском округе два детских сада № 40 и 41 не принимают детей — осколки БПЛА на территории одного, выбитые окна в другом», — написал он.

Детский сад №41 заработает 26 ноября в полном режиме, отметил чиновник. Другое учреждение планируют открыть 27 ноября.

В ночь на 25 ноября ВСУ ударили по Краснодарскому краю, пострадали шесть человек. По данным губернатора Вениамина Кондратьева, атака была одной из самых продолжительных и массированных. Повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах.

В Туапсе загорелась крыша многоквартирного дома, в Новороссийске повреждены семь многоквартирных домов и не менее семи частных, пострадали четыре человека.