Силовики задержали подростка за подготовку теракта в храме

Сотрудники УФСБ по Калининградской области предотвратили теракт в православном храме. Как установили правоохранители, преступление готовил 17-летний местный житель, передает пресс-служба ведомства.

Подросток успел провести разведку выбранного для нападения объекта, а также приобрел необходимые компоненты и изготовил самодельное зажигательное устройство.

В ходе задержания у юноши были изъяты вещественные доказательства, включая мобильный телефон. На этом устройстве велась переписка с куратором, находящимся на территории Украины.

Молодой человек полностью признал свою вину в содеянном. В настоящее время ему предъявлено официальное обвинение в покушении на террористический акт.

По решению суда обвиняемый заключен под стражу на время проведения следственных действий и рассмотрения уголовного дела.