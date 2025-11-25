Медведь вломился в дом к пожилым мужу и жене и напал на них

В американском штате Невада медведь вломился в дом пожилых супругов. Об этом сообщает The Independent.

Инцидент произошел на берегу озера Тахо в населенном пункте Стейтлайн недалеко от курорта Heavenly Mountain в воскресенье, 23 ноября. 87-летний хозяин дома пошел в гараж около половины пятого утра и обнаружил там медведя. Зверь напал на американца и разодрал ему руку когтями. Пенсионер бросился в дом, а медведь последовал за ним.

Там хищник набросился на супругу хозяина, а затем сбежал. Пострадавших доставили в больницу с легкими травмами. Как пояснили в управлении охраны природы штата, медведь активно искал пищу перед тем, как впасть в спячку. В дом к пенсионерам он, скорее всего, пришел из-за запаха еды или мусора.

Сотрудники управления напомнили жителям районов, где обитают медведи, что мусор необходимо хранить подальше от дома, а входную дверь и окна следует плотно закрывать.

Ранее сообщалось, что в Канаде медведь набросился на группу учеников, вышедших на прогулку рядом со школой. Двое пострадавших попали в больницу в критическом состоянии, еще двух человек госпитализировали с серьезными травмами.